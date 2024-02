I sindaci del Pd hanno una risposta ma dall' altra parte politica Renzi sferza i dem sull' abuso di ufficio

Prolungare di due anni lo scudo erariale per i sindaci . Quanto basta per spingere i comuni italiani a impegnare i fondi del Pnrr prima che la ... (ilmattino)

Prolungare di due anni lo scudo erariale per i sindaci . Quanto basta per spingere i comuni italiani a impegnare i fondi del Pnrr prima che la ... (ilmessaggero)

Trivelle in Adriatico - dopo Luca Zaia anche tra i sindaci di centrodestra del Delta del Po cresce la protesta contro il governo nazionale

Le Trivelle spaccano la maggioranza di governo. Non a Roma, dove è stata approvata senza dissensi la conversione in legge del decreto Energia, ma in ... (ilfattoquotidiano)