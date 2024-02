I russi sfondano ad Avdiivka Fame di munizioni e perché i repubblicani aiutano Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nonostante alcune concessioni senza precedenti offerte aisulla materia dell'immigrazione, lo speaker del congresso Mike Jhonson ha già fatto intendere chiaramente che il progetto di legge contenente tra le altre cose 65 miliardi di dollari per l'Ucraina non verrà approvato dalla camera dei rappresentanti. Come spiega l'esperto militare Jack Walting i ritardi nelle forniture delle armi e dellestatunitensi all'Ucraina hanno già causato un incremento del numero dei morti e dei feriti tra le fila dell'esercito di Kiev e come riporta l'osservatorio "deepstate" grazie alla "di" causata da quest'impasse a Washington, istanno ottenendo anche alcuni successi tattici al fronte. Ma come spiegano alcuni editoriali come ad esempio "Financial Times", dietro questo ...