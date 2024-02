I principi di sostenibilità per un marchio circolare L’esempio di A BCH

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ridurre, riutilizzare, riparare, riciclare e restituire al pianeta sono i pilastri dellaper costruire un business. Nella maggioranza dei casi, la responsabilità di unche opera nel campo della moda termina nel momento in cui i capi d'abbigliamento lasciano il negozio. Il Risultato? Montagne di rifiuti tessili in costante crescita. Fortunatamente il trend sta cambiando, sia grazie alle pressioni esercitate dalle autorità di regolamentazione che alla maggior consapevolezza dei consumatori. Di conseguenza, un numero sempre maggiore di brand offre ai propri clienti un'assistenza prolungata dopo l'acquisto, che comprende programmi di riparazione gratuiti o a basso costo e progetti di ritiro dell'usato, per garantire che gli indumenti non finiscano in discarica alla fine del loro ciclo di vita. Un modello ...