I prezzi dell’energia in calo e l’ingenua sorpresa di chi non si fidava della concorrenza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ieri l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha pubblicato i risultati delle aste che si sono svolte lo scorso 10 gennaio per il superamento“maggior tutela” e la piena liberalizzazione del mercatovenditaelettrica. Dopo mesi di veleni su una riforma che tutti hanno disconosciuto, è il momentoverità. Chi ha seguito la vicenda non sarà sorpreso dall’esito. La procedura aveva due obiettivi: ridurre la concentrazione dell’offerta e garantire una transizione al mercato, per i clienti che ancora usufruivano deiregolati, senza traumi e senza aggravi. Il primo obiettivo sappiamo già che è stato raggiunto: anche perché le regole di gara prevedevano che nessun contendente potesse aggiudicarsi più del trentacinque per cento dei clienti messi in ...