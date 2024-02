I porti della Campania cambieranno a breve “ma se ne parla ancora poco” Serata interclub del Rotary

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una nuova Stazione Marittima per Napoli, la rigenerazione dell’area di Piazza Municipio e del molo Angioino per una esperienza nuova per chi sbarca (e chi deve imbarcarsi). Dragaggi, cold ironing, interconnessioni con la rete urbana per il capoluogo partenopeo, oltre a musei come quello dell’Immigrazione a cui verrà destinato il Palazzo dell’Immacolatella e altre infrastrutture utili per permettere a porto e città di essere sempre più l’uno nell’altro. Oa Salerno, dove si procederà a prolungamenti come quello del molo Manfredi e opere sostenibili come la produzione di energia dalle onde. Insomma, quello deicampani è un mondo in grande fermento grazie anche a una liquidità di quasi un miliardo di euro provenienti per lo più dal PNRR (di cui 55 milioni già spesi in progetti) che di fatto ha innescato una ripartenza verso il futuro per ...