I p’ me | tu p’ te di Geolier è fuori in radio e in digitale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ovunque ine in“I p’ me, tu p’ te” di, il brano con cui l’artista si è esibito in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo. E’ disponibile online anche il videoclip della canzone. Da giugno il live. Andiamo a scoprire di più sull’artista e a conoscere le date del live.a Sanremo 2024 con “I p’ me, tu p’ te”ovunque ine in“I p’ me, tu p’ te”. Emanuele Palumbo, in arte, è in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, con “I p’ me, tu p’ te” (Warner Music Italy). E’ già un singolo. Prodotto da Michelangelo, non poteva che essere in napoletano ed è una canzone uptempo, con cassa dritta. Parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce ...