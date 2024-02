I negoziatori del Consiglio e del Parlamento Ue hanno raggiunto un accordo informale sulla direttiva contro la violenza sulle donne | ma lo stupro non diventa un reato europeo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ridimensionata e indebolita: è così che si è delineata dopo l’ultimo giro di negoziati, laeuropea che intende combattere la violenzarispetto al testo varato nel 2022 dalla Commissione. Idele del Parlamentohannoun, ma per molti si tratta di un’occasione sprecata. Damiano dei Maneskin sul caso Grillo: «È...

BRUXELLE – Delude, e addirittura sconcerta, l’accordo tra i negoziatori europei sulla direttiva contro ...Come aveva chiesto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Consiglio Ue del giugno 2023 ...Il passo avanti, sollecitato da più parti, è stato bloccato da uno sbarramento trasversale, capitanato da Francia e Germania. La relatrice Evin Incir parla di "Stati che stanno dalla parte sbagliata d ...I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio Ue hanno raggiunto in serata a Strasburgo, dove si sta svolgendo la sessione plenaria del Parlamento europeo in programma fino all’8 febbraio, ...