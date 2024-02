I La Sad portano a Sanremo il tema della fragilità | dalla salute mentale a bullismo e suicidio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Non siete voi, sono io”, “Non so perché lo faccio”, “Io so solo che non voglio più soffrire”: questi i tre cartelli apparsi alle spalle del gruppo musicale La Sad durante la loro esibizione nella serata di apertura del Festival di2024. Altrettanto significativo il retro di ciascuno di essi: “Non parlarne è un”. Fondato nel 2020 a Milano da Plant, Theø e Fiks, nomi d’arte di Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente ed Enrico Fonte, il gruppo riesce a distinguersi nel panorama musicale italiano mescolando vari generi, tra cui la trap, l’emo ed il pop punk. Da sempre i testi delle loro canzoni affrontanotiche sensibili tra i giovani, come ansia, abuso di droghe e solitudine e non si sono smentiti nemmeno sul palco dell’Ariston. “Questa è la storia di un’altra vita sprecata, di un figlio triste appena scappato ...