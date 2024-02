I docenti sconfessano il consiglio d’istituto | La sospensione di Damiano va revocata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Idell’istituto Itis Barozzi di Modena si schierano contro ile chiedono la revoca delladi 12 giorni inflitta a uno studente per aver elencato in un’intervista problemi presenti all’interno della scuola. L’assemblea dei, fa sapere la Cgil, "è contraria a qualsiasi iniziativa volta a limitare la libertà di espressione e di opinione all’interno della scuola". "Siamo convinti - aggiungono i- che la scuola della Costituzione sia luogo di crescita e di formazione attraverso il confronto dialettico e debba accompagnare i ragazzi educandoli a interpretare il contesto in cui si trovano, stimolandoli all’esercizio del pensiero critico".