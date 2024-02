I conti di Mps | la proroga della Ue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ci si sveglierà con il caffè, il bombolone e il bilancio 2023 di Banca Mps, con i risultati anche del quarto trimestre. Dovrebbe essere un risveglio dolce, non solo per la brioche. Dopo gli 8,6 miliardi di utili di UniCredit dell’altro ieri, i 7,7 miliardi di euro di Intesa Sanpaolo di ieri, con la proposta di 5,4 miliardi di euro da destinare ai dividendi, oggi toccherà all’ad Luigi Lovaglio, accompagnato dal Cfo Andrea Maffezzoni, illustrare idi Rocca Salimbeni e confermare, presumibilmente, il ritorno anticipato ai dividendi per gli azionisti di Banca Mps. Le anticipazioni sulle cifre sono arcinote, inutile ripeterle. Stessa cosa, le richieste dei sindacati, di Fisac Cgil in particolare, di prevedere subito nuove assunzioni dopo il maxi esodo del 1° dicembre 2022, con 4.125 montepaschini che hanno lasciato la Banca. Ieri il segretario generale aggiunto ...