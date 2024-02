I 3 migliori vini bianchi della Lombardia | con un Riesling premiato per la prima volta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Fra le colline dell’Oltrepò Pavese scocca l’ora del primo vino Tre Bicchieri per Travaglino, storica tenuta in Calvignano, che va a segno con ilCampoFojada Riserva 2019, aggraziato e profondo. Forti segnali positivi arrivano anche dal Garda, che sta riordinano le sue denominazioni. Tre Bicchieri 2024. IEcco i 3che hanno ottenuto i Tre Bicchieri sulla Guidad'Italia 2024 di Gambero Rosso. Il Capriano del Colle Fausto 2022 di Lazzari, turbiana (o trebbiano di Soave) in purezza non ci fa rimpiangere l'ottimo '21. Ha un colore paglierino intenso dai riflessi dorati, al naso si apre su toni di fiori, pesca bianca con eleganti ...