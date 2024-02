Huijsen | la Roma proverà a prenderlo cedendo Llorente

Daniele De Rossi ha fatto le sue scelte in merito alla lista UEFA e ai giocatori della Roma eleggibili per la fase a eliminazione diretta ... (calciomercato)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

Diego Llorente sarà presto una risorsa per la Roma. In realtà il difensore lo è già e questa estate sarà riscattato dal Leeds per soli 5 milioni di euro.Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero ascoltare le offerte per piazzare una grande plusvalenza. Ecco la situazione che si potrebbe creare ...Calciomercato Roma, la società prepara il colpo da 15 milioni di euro, spiazzando totalmente i rivali della Juventus ...