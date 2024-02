Henry Cavill su Warhammer 40K | Il più grande privilegio della mia carriera

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'attore è molto motivato nei confronti del suo coinvolgimento nel franchiseè fermamente convinto che il suo coinvolgimento attivo nel progetto live action di40K per gli Amazon Studios costituirà l'apicesua. Parlando con IGN durante il press tour di Argylle - La super spia (leggete la nostra recensione del film di Matthew Vaughn), l'ex-Superman ha discusso del progetto di Amazon. "È il piùmiaprofessionale avere questa opportunità", ha detto. "Non posso dire troppo, ancora una volta, è ancora presto. Ma avere l'opportunità di portarlo sullo schermo, e di essere al timone in modo che possa essere fedele al materiale …

In questi anni Henry Cavill ha perso non solo il ruolo di Superman ma ha abbandonato anche quello di Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher. Attualmente l'attore è in sala con Argylle – La ...Henry Cavill dice di non comprendere le scene di sesso. A quanto pare si è stufato di girarle e sottolinea il potere dell'immaginazione ...