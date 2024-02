Henry Cavill non è un fan delle scene di sesso | Non le capisco | credo che se ne faccia un uso eccessivo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nientesiamo inglesi, la starprende le distanze dalleerotiche che trova abusate e ammette di non comprendere.ha confessato di non essere un fandi. La star di Argylle - La super spia, pparsa di recente nel podcast Happy Sad Confused a fianco del regista regista Matthew Vaughn, ha ammesso di ritenere che i momenti intimi dovrebbero essere lasciati all'immaginazione. "Non le, non sono un fan", ha ammesso riferendosi alledi. "Penso che ci siano circostanze in cui una scena diè effettivamente vantaggiosa per un film piuttosto che solo per il pubblico, ma penso che a volte se ne ...