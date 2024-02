Hamas non sopravviverà Avanziamo su Rafah Netanyahu chiude alla tregua

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il premier israeliano ha affermato in conferenza stampa di non avere intenzione di cedere alle richieste di, perché questo porterebbe ad altri massacri. Poi l'annuncio: "Ho dato ordine di avanzare su

Le notizie di mercoledì 7 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Hamas apre sul rilascio degli ostaggi, per Tel Aviv «condizioni ... (corriere)

Le notizie di mercoledì 7 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Hamas apre sul rilascio degli ostaggi, per Tel Aviv «condizioni ... (corriere)

"Siamo quasi vicini alla vittoria, che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo ad Hamas non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma ad un secondo massacro. Il giorno dopo la guerr ...Il premier israeliano ha affermato in conferenza stampa di non avere intenzione di cedere alle richieste di Hamas, perché questo porterebbe ad altri massacri. Poi l'annuncio: "Ho dato ordine di avanza ...Torna alla home X1 / 32 Previous Next Chi c’era alla presentazione di Enlet Italia a Roma. Foto di Pizzi 07/02/2024 “Il tassello italiano mancava all’interno di Elnet, il percorso che abbiamo intrapre ...