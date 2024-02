Hamas apre sul rilascio degli ostaggi | Netanyahu dà il via libera al cessate il fuoco

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arriva una prima apertura da parte diper l’intesa che prevede lo scambioisraeliani. A dirlo è stato il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, spiegando di aver ricevuto “una risposta positiva” sullo schema di accordo uscito a Parigi e mediato da Usa, Egitto e Qatar. La risposta di, ha spiegato Al Thani in conferenza stampa insieme al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, comprende anche “alcuni commenti, ma in generale è positiva”. I miliziani dihanno poi spiegato sui loro canali Telegram che però è necessario procedere con un “iltotale” e con “la fine dell’aggressione”, ovvero il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Da Israele, il premier Benjaminsembra disposto a dare ...

Hamas dice sì: è possibile trattare sul rilascio degli ostaggi per arrivare al cessate il fuoco. Ma Tel Aviv non ci sta, ritiene le condizioni ... ()

Hamas sembra aprire sull’accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco a Gaza. Incontrando il segretario di Stato ... (linkiesta)

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato il suo ok al cessate il fuoco con Hamas nella Striscia di Gaza senza informare il gabinetto di guerra. Lo riporta l'emittente televisiva Ka ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, mercoledì 7 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, Hamas apre su ostaggi ma vuole fine guerra. Israele: 'Non ci fermiamo'. LIVE ...