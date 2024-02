Hamas apre al rilascio degli ostaggi in tre fasi | ma vuole il cessate il fuoco | la risposta di Israele

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza di oggi, mercoledì 7 febbraio:ha presentato il proprio piano per ilisraeliani. Sarebbe diviso in 3, ciascuno dalla durata di 45 giorni, ma in cambio vorrebbe ilil. Si attende ladidopo incontro tra Netanyahu e il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

Hamas dice sì: è possibile trattare sul rilascio degli ostaggi per arrivare al cessate il fuoco. Ma Tel Aviv non ci sta, ritiene le condizioni ... ()

A rendere ancora più drammatica la situazione, il New York Times ha rivelato che almeno 32 ostaggi israeliani sono morti nelle mani di Hamas. Il quotidiano americano ha avuto accesso a una valutazione ...Un “cessate il fuoco” di 135 giorni diviso in tre fasi, da 45 giorni ciascuna. È la proposta avanzata da Hamas per l'intesa con Israele sugli ostaggi, dopo il primo passo di Qatar ed Egitto. La prima ...Roma, 7 feb. (askanews) – Il movimento estremista palestinese Hamas ha proposto un piano di cessate il fuoco che metterebbe a tacere le armi a Gaza per quattro mesi e mezzo, per arrivare poi alla fine ...