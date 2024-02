Ha bestemmiato | Fiorella Mannoia come Grignani | caos fuori dal palco di Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Acclamata dai telespettatori e dagli appassionati,è stata addirittura salutata dal sempre piccante Oshola "Jannik Sinner suldell'Ariston" per via della riccioluta chioma rossa. L'interprete romana è stata una delle grandi protagoniste della prima serata del Festival di, pur non essendo finita nella discussa "Top 5" della classifica stilata dalla sala stampa. Terza a esibirsi dopo i giovanissimi Clara e Sangiovanni, l'interprete di Mariposa è finita addirittura al centro di un delirio social su X, l'ex Twitter, per una (molto) presunta bestemmia che le sarebbe sfuggita in diretta sul. Una bufera (in tutto e per tutto simile a quella che aveva riguardato Gianlucaun anno fa) che per qualche minuti è stata capace di ...