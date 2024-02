Ha 24 anni e la sua canzone Für immer Frühling è diventata l' inno delle proteste antiestremiste tedesche Ecco chi è la giovane cantante virale sui social

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ha 24, la frangetta, gli occhiali esagonali e un successo inaspettato che la sta travolgendo. Lei si chiama Sofie Aspacher, ma in Germania è conosciuta semplicemente col nome d’arte Soffie. La sua canzoncina Für immer Frühling (Per sempre primavera), èin pochissimi giorni l’antirazziste che da settimane fanno scendere in piazza migliaia di attivisti tedeschi. Greta Thunberg, i primi 18...