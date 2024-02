Guerra | ultime notizie Netanyahu rigetta accordo | «Hamas non sopravviverà a Gaza | sicurezza solo con vittoria finale» Abu Mazen a Blinken | «Usa riconoscano Palestina»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte disull’intesa per gli ostaggi israeliani a. Ma la fazione islamica insiste nella richiesta di “un cessate il fuoco totale”. Israele stima che fino a 50 ostaggi sequestrati dail 7 ottobre e portati nella Striscia dipotrebbero essere morti.

