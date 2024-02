Guerra | ultime notizie Media | almeno 3 morti nell’attacco di droni a Baghdad Netanyahu rigetta accordo

Il suo incontro odierno con Netanyahu e con il presidente di Israele, Isaac Herzog, non ha condotto ai risultati auspicati: Blinken ha dichiarato di aver discusso coi vertici israeliani di come ...Roma, 7 feb – Le notizie, in realtà, erano rimbalzate contraddittorie da ieri sera. Quando Hamas aveva dichiarato di rispondere positivamente alla mediazione del Qatar. E il premier israeliano Benjami ...Nigeria: in 15 anni sono stati uccidi oltre 52mila cristiani. Cosa succede nello stato africano, tra Boko Haram e i pastori islamici Furlani ...