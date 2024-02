Guerra | ultime notizie Hamas propone un cessate il fuoco in 3 fasi Fonte Israele | «Richieste inaccettabili»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte disull’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione islamica insiste nella richiesta di “uniltotale”.stima che fino a 50 ostaggi sequestrati dail 7 ottobre e portati nella Striscia di Gaza potrebbero essere morti.

Roma, 6 febbraio 2024 – Una nave mercantile di proprietà britannica è stata colpita in un attacco di droni nel Mar Rosso , al largo dello Yemen ... (quotidiano)

Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’ intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione ... (ilsole24ore)

Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione ... (ilsole24ore)

Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Chi canta prega due volte!" diceva Sant'Agostino e in riviera a Sanremo, in contemporanea al Festival dell'Ariston arriva la Terza Edizione del Cristian Music Festival, ...Il giornalista del Corriere della sera giovedì al collegio Cairoli di Pavia per raccontare com’è cambiata la professione con le nuove tecnologie. Da ...Tra l’aggravarsi della carenza di munizioni e le crescenti preoccupazioni sul futuro degli aiuti militari occidentali, ...