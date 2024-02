Guerra | ultime notizie Hamas propone piano di cessate il fuoco in 3 fasi Fonti stampa | ok di Netanyahu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte disull’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione islamica insiste nella richiesta di “uniltotale”. Israele stima che fino a 50 ostaggi sequestrati dail 7 ottobre e portati nella Striscia di Gaza potrebbero essere morti.

Il Senato americano ha reso pubblico un accordo bipartisan sulla legge per gli aiuti all’ Ucraina , Israele e Taiwan e i fondi per la crisi migranti al ... (ilsole24ore)

Roma, 6 febbraio 2024 – Una nave mercantile di proprietà britannica è stata colpita in un attacco di droni nel Mar Rosso , al largo dello Yemen ... (quotidiano)

Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’ intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione ... (ilsole24ore)

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato il suo ok al cessate il fuoco con Hamas nella Striscia di Gaza senza informare il gabinetto di guerra. Lo riporta l'emittente ...Tra l’aggravarsi della carenza di munizioni e le crescenti preoccupazioni sul futuro degli aiuti militari occidentali, ...I terroristi hanno presentato la loro proposta di accordo per la fine della guerra a Gaza. Il piano è articolato in tre fasi da 45 giorni e, oltre allo scambio tra ostaggi e detenuti, prevede discussi ...