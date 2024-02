Guerra | ultime notizie Hamas considera intesa sugli ostaggi | ma vuole la fine della guerra Gelo di Israele | “Non ci fermiamo” Kiev | abbattuti 12 droni russi

Il Senato americano ha reso pubblico un accordo bipartisan sulla legge per gli aiuti all’ Ucraina , Israele e Taiwan e i fondi per la crisi migranti al ... (ilsole24ore)

Il Senato americano ha reso pubblico un accordo bipartisan sulla legge per gli aiuti all’ Ucraina , Israele e Taiwan e i fondi per la crisi migranti al ... (ilsole24ore)

Hamas ha accettato la proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi ..."Hamas prende tempo ma e' pronto a rifiutare l'accordo" Hamas prende tempo. E la risposta sull'accordo, mediato a Parigi per il rilascio degli ostaggi e la tregua, si fa attendere mentre piu' fonti, c ...La Russia ha attaccato questa mattina presto la capitale ucraina con dei missili nel bel mezzo della visita dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, che è dov ...