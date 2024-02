Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie Usa confermano attacco Houti con 6 missili Hamas apre sul rilascio degli ostaggi in tre fasi | DIRETTA

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 7 febbraio Almeno 32israeliani – un quinto dei 136 rapiti ancora nelle mani di– sono morti. Lo riferisce il New York Times che ha visionato una valutazione interna dell’esercito israeliano. Una nave mercantile di proprietà britannica è stata danneggiata in undi droni al largo dello Yemen controllato dai ribelli Houthi: lo ha reso noto oggi la società di sicurezza marittima britannica Ambrey. La nave, battente bandiera delle Barbados, ha “subito lievi danni sul lato sinistro”, ha affermato la Ambrey, aggiungendo che non ci sono stati feriti. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, sullatra ...

Più di 9.000 dei 25-30mila operativi sono stati eliminati. Avrebbero consumato 14mila dei 20mila proiettili. Ma resta il rischio di «rigenerazione». E la rete di tunnel è in piedi per tre quarti ...La bozza di accordo di Hamas prevede il rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi, la ricostruzione di Gaza e il ritiro delle forze israeliane, la restituzione delle salme ...Hamas ha accettato la proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della progressiva liberazione degli ostaggi israeliani, cui dovrebbe far fronte il rilascio anch ...