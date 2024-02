Guerra in Medio Oriente | ultime notizie Mar Rosso | sei missili Houthi contro due navi Stallo sugli ostaggi | Hamas apre ma solo “con la fine dell’aggressione” Israele | “Richieste impossibili”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 – Proseguono le minacce deglisulle rotte commerciali del Mar. Anche ieri i ribelli yemeniti hanno lanciato seibalistici antinave verso duemercantili che si trovavano nella parte meridionale del Mare nel Golfo di Aden: una delle duemercantili ha subito lievi danni. Lo ha reso noto su X il Comando militare statunitense in(Centcom). epa11115970 A protester holds up a mock missile during a rally in support of the Palestinian people, in Sana'a, Yemen, 31 January 2024. Yemen'ss launched several naval missiles against a US destroyer in the southern Red Sea, in defense of the Palestinian people and in response to the US-British strikes against ...