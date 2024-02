Guerra a Gaza | Hamas propone una trattativa per il rilascio degli ostaggi | Israele ci pensa | gli Usa lavorano per il sì

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La notizia che da mesi il mondo aspettava è arrivata:ha dichiarato di essere disponibile a trattare per ilisraeliani. Un positivo colpo di scena che piomba nel centoventitreesimo giorno dinella Striscia die che, neanche a dirlo, spacca in due Gerusalemme e l’Occidente. La notizia è giunta dal Qatar. Gli uomini disono pronti a trattare. Sul tavolo, oltre alla tregua, pare ci sia la liberazione di alcuni prigionieri palestinesi. Una bambina scrive “Free Palestine”(Ansa)disposto a trattare, mafa muro Stando alle prime indiscrezioni, sembra che il Governo israeliano sia nell’ordine di idee di respingere al mittente la proposta, considerando le condizioni poste ...

Netanyahu ha dichiarato di essere vicino alla “vittoria totale” e ha escluso la possibilità che l’Autorità nazionale palestinese governi Gaza dopo la guerra. La situazione rimane tesa nonostante gli ..."A Blinken ho detto che dobbiamo smilitarizzare completamente Gaza". Niente fine della guerra, finché Hamas non sarà distrutto. Parola di Benjamin Netanyahu. "Siamo quasi vicini alla vittoria - ha det ...La verità che fa male è che oggi in Israele a parlar chiaro sono i ministri e parlamentari dell’estrema destra. Loro non si nascondono dietro a fumoserie dialettiche, non addolciscono la pillola ...