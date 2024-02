Green Border 2023 La violenza al confine tra Bielorussia e Polonia

Da sempre attenta a un cinema che interroghi la Storia e il suo Paese, la Holland affronta con Green Border la tragica odissea degli emigrati che arrivano in Bielorussia convinti di poter passare ...Inverno del 2021. Profughi di ogni età dalla Siria e dintorni, atterrati con soldi e documenti a Minsk per volare dai parenti in Nord Europa, vengono letteralmente abbandonati nel bosco sulla fontiera ...Voglia di un bel film, al cinema o sul divano di casa Su Amica.it i consigli di buone visioni per il weekend, con trama, cast e recensione ...