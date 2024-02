Grazie Ghali | stiamo già meglio se ci fai vedere il mondo come lo vedi tu

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non avrei mai pensato di ritrovarmi a scrivere un articolo su Sanremo, io che il Festival non l'ho mai seguito. E, soprattutto, non avrei mai pensato di arrivare a scrivere un articolo su, che fa un genere di musica molto lontano dai miei gusti. E invece eccoci qua. Un po' perché ieri sera...