Grande Fratello, Vittorio e Greta più vicini: il pubblico certo di una cosa (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sempre più vicini al Grande Fratello: i social certi che possa nascere qualcosa tra loro Tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sta nascendo qualcosa di importante al Grande Fratello? Secondo l’opinione del pubblico del reality, tra i due gieffini potrebbe presto arrivare qualcosa in più di una semplice amicizia. Nelle scorse ore i due compagni di gioco sono stati protagonisti di una chiacchierata nel salotto del loft di Cinecittà: “Quella è la faccia da fratellino che fai, quella invece è la faccia che fai se mi devi conquistare. Te lo dico almeno sai che faccia fare” ha detto Greta a Vittorio. E il ... Leggi tutta la notizia su 361magazine (Di mercoledì 7 febbraio 2024)Menozzi eRossetti sempre piùal: i social certi che possa nascere qualtra loro TraMenozzi eRossetti sta nascendo qualdi importante al? Secondo l’opinione deldel reality, tra i due gieffini potrebbe presto arrivare qualin più di una semplice amicizia. Nelle scorse ore i due compagni di gioco sono stati protagonisti di una chiacchierata nel salotto del loft di Cinecittà: “Quella è la faccia da fratellino che fai, quella invece è la faccia che fai se mi devi conquistare. Te lo dico almeno sai che faccia fare” ha detto. E il ...

