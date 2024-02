Grande Fratello | Monia La Ferrera | “Se mi avessero chiesto dei comportamenti di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi non avrei esitato a…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel corso della trentaquattresima puntata del, andata in onda lunedì sera, si è consumato un nuovo e acceso scontro tra, durante il quale i due inquilini non se le sono mandate a dire. Proprio durante questo confronto Alfonso Signorini haLa, che in Casa aveva uno stretto rapporto con, se anche lei si fosse sentita assediata così come, ma l’ex gieffina ha risposto negativamente alla domanda. Questa risposta non è piaciuta a una parte del web, che sui social ha attaccatoper aver difesoe in molti hanno pensato che questa fosse anche una presa di ...