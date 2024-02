“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi: spunta il messaggio censurato (Di mercoledì 7 febbraio 2024) News Tv, “Grande Fratello”, Settimana complicata per la concorrente Beatrice Luzzi all’interno della casa più spiata di Italia. Dallo sfogo dell’ultima puntata, in cui aveva chiesto di uscire dalla casa, Beatrice ha passato giornate di tensione e incertezza. Dopo il confessionale di ieri, Beatrice Luzzi aveva avuto un piccolo spiraglio di luce grazie a un importante messaggio, ma a quanto sembrerebbe l’evento è stato censurato. Alla fine, qualcuno è riuscito comunque a risalire al messaggio (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta e Maddaloni danno la notizia ai coinquilini Leggi anche: “Grande Fratello”, Fiordaliso si ... Leggi tutta la notizia su tvzap (Di mercoledì 7 febbraio 2024) News Tv, “”, Settimana complicata per la concorrenteall’interno della casa più spiata di Italia. Dallo sfogo dell’ultima puntata, in cui aveva chiesto di uscire dalla casa,ha passato giornate di tensione e incertezza. Dopo il confessionale di ieri,aveva avuto un piccolo spiraglio di luce grazie a un importante, ma a quanto sembrerebbe l’evento è stato. Alla fine, qualcuno è riuscito comunque a risalire al(Continua dopo la foto…) Leggi anche: “”, Greta e Maddaloni danno la notizia ai coinquilini Leggi anche: “”, Fiordaliso si ...

