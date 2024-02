Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Stefano e Sergio: “Senza di voi non so come avrei fatto, l’unica grande delusione è Vittorio” (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo la trentaquattresima puntata del grande Fratello, per Beatrice Luzzi i giorni trascorsi nella Casa di Cinecittà diventano sempre più pesanti. L’attacco in diretta da parte del conduttore Alfonso Signorini e dell’opinionista Cesara Buonamici ha fatto sprofondare l’attrice nello sconforto. Quella stessa sera, aveva comunicato al pubblico la sua volontà di lasciare il programma spronando i suoi fan ad eliminarla nel prossimo televoto. Terminata la diretta, abbiamo appreso che Beatrice ha trascorso la notte piangendo, finendo per avere persino un attacco di panico. Poco dopo, il suo staff ha rassicurato i fan annunciando che l’attrice avrebbe continuato il suo percorso al grande Fratello. La scelta di ... Leggi tutta la notizia su isaechia (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo la trentaquattresima puntata del, peri giorni trascorsi nella Casa di Cinecittà diventano sempre più pesanti. L’attacco in diretta da parte del conduttore Alfonso Signorini e dell’opinionista Cesara Buonamici hasprofondare l’attrice nello sconforto. Quella stessa sera, aveva comunicato al pubblico la sua volontà di lasciare il programma spronando i suoi fan ad eliminarla nel prossimo televoto. Terminata la diretta, abbiamo appreso cheha trascorso la notte piangendo, finendo per avere persino un attacco di panico. Poco dopo, il suo staff ha rassicurato i fan annunciando che l’attrice avrebbe continuato il suo percorso al. La scelta di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" una nuova sfida per gli inquilini In occasione della "Giornata Mondiale della Lettura ad Alta Voce" gli inquilini si cimentano in una nuova e divertente attività ...

La notizia del cancro che ha colpito Re Carlo, il volo improvviso dagli Stati Uniti, il ritorno a Londra, l'incontro con il papà e la nuova fuga verso la California. I ...

Momento di forte emotività nella Casa del Grande Fratello con Massimiliano Varrese che ha avuto un crollo molto forte. Cosa succede a Massimiliano ...