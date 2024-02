Graduatorie GPS 2024 26 | 20 giorni per domanda online | in primavera Riserva TFA sostegno e abilitazioni | ma da conseguire entro il 30 giugno BOZZA

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)GPS docenti provinciali e di istituto per il biennio/25 e 2025/26: anche per il prossimo biennio il Ministero procederà con una Ordinanza che ricalcherà quella del 2022/24. Pochi gli aggiustamenti presentati, nessuna novità al momento per l'algoritmo. il meccanismo di procedura informatizzata contestato per la modalità con cui viene applicato. Saranno possibili nuovi inserimenti e aggiornamenti, una provincia da scegliere. In, ancora da definire le date. L'articolo .

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha sciolto i dubbi in merito ai requisiti d'accesso alla II fascia delle Graduatorie Provinciali.Tra le novità: l’accesso alla II fascia senza i 24 CFU e le procedure di interpello in sostituzione delle MAD. La FLC CGIL ha chiesto l’apertura delle funzioni per almeno 30 giorni, l’inserimento con ...È stata presentata oggi ai sindacati la nuova ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2024/2025 e 2025/2026. L’informativa, tutta ...