Google Maps su Android ottiene una funzione già disponibile su iOS

Per alcuni utenti Android e iOS l'app Google Maps ha iniziato a mostrare gli edifici in 3D durante la navigazione . Ecco tutti i dettagli L'articolo ... (tuttoandroid)

Arriva una novità in Google Maps che dovrebbe essere in grado di migliora re l'esperienza di navigazione all'interno delle gallerie L'articolo ... (tuttoandroid)

Scopriamo insieme le ultime novità in arrivo per Gmail , Google Chat , Google Maps , Google Chrome e Google Messaggi . L'articolo Gmail , Chat , Maps , ... (tuttoandroid)

Città 30 spiazza Google Maps. Il navigatore più usato al mondo non ha ancora recepito l’introduzione dei nuovi limiti a Bologna, e così indica percorsi e segnala velocità che sono ormai sorpassati ...Super tablet 10,1 pollici, 8GB/256GB, 7000mAh e anche LTE a soli 109€! 02 FEB Google Maps introduce l'IA generativa: ecco come aiuterà gli utenti a trovare nuovi luoghi Granblue Fantasy: Relink, un ...Google ha introdotto nuove funzionalità per gli utenti Android, comprese migliorie nelle notifiche audio, emoji animate in Google Messaggi, pianificazione di viaggi condivisa su Google Maps e la creaz ...