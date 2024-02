Goodmorning Cinema Domenica mattina in sala con la nuova iniziativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A partire da11 febbraio al via ladi Lucca!”, alladi ogni festivo settimanale. Con inizio alle ore 10.45 ognialAstra una proiezione di film di prima visione per ampliare l’offerta di spettacoli alla città. Ogni mese un programma di quattro titoli per consentire di pianificare per tempo l’appuntamento agli spettatori; il primo ciclo propone titoli in lingua originale con sottotitoli in italiano. “Nelle grandi città già da tempo laè un momento in cui latografica si riempie – dichiara Simone Gialdini, gestore ...