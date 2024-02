Gollini incoronato dai tifosi | la decisione sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un traguardo che sicuramente farà piacere al portiere del Napoli Pierluigiche può festeggiare dopo quanto accaduto La vittoria ottenuta nei minuti finali contro il Verona potrebbe davvero essere stata la chiave per cambiare la stagione del Napoli? Non possiamo ovviamente conoscere ancora la risposta ma di un fattopossiamo essere sicuri: Kvaratskhelia sembra essere tornato in uno stato di forma in cui è capace di fare la differenza in campo. Il georgiano lo ha dimostrato grazie al meraviglioso gol contro i gialloblu che ha di fatto consegnato i tre punti ai partenopei. La classica giocata del fuoriclasse che, nei momenti di difficoltà, ti risolve la partita. Atteso daida quasi tutta la stagione, i lampi di Kvara quest’anno sono stato ben pochi. A tratti è sembrato un giocatore totalmente diverso da quello ...