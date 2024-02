Golf Mauro Biscuoli vince la ’Rain of Balls’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Successo delle gare al Matilde. Sabato i giocatori sono scesi in campo nella gara Rain of Balls vinta dacon 77 colpi. In prima categoria Ewald Sandrieser (39) ha preceduto Mark Watson (37), in seconda Maurizio Barberini (39) ha superato Domenico Vasapollo (38) mentre in terza Corrado Storchi ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, 40 punti, secondo Guido Guastalli (38). Premi speciali a Cristina Fumi (30), miglior lady, e Luca Iob (37), senior. Domenica oltre 70 giocatori in campo per la gara Influssi di Luna-Franciacorta che ha messo in palio ambite bottiglie dell’eccellenza lombarda. Luca Spattini ha vinto con 76 colpi. In prima Lorenzo Montanari (38) ha superato Leonardo Prampolini al termine di un testa a testa che ha visto i contendenti appaiati nel punteggio totale ma separati nel parziale delle ...