Golf | DP Tour | otto azzurri presenti al Qatar Masters

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il DP Worldrimane in Medio Oriente per il Commercial Bank, dove saranno in gara gli stessiche hanno preso parte al precedente Bahrain Championship: Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Filippo Celli, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore e Guido Migliozzi, secondo qui nel 2021. Sul percorso del Doha GC sarà assente il finlandese Sali Valimaki, campione in carica, ma vi sonopartecipanti che hanno già vinto qui e aspirano alla doppietta. Tra questi lo scozzese Ewen Ferguson, il francese Antoine Rozner e lo spagnolo Jorge Campillo. Hanno buone chance anche gli inglesi Eddie Pepperell e Chris Wood e il coreano Jeunghun Wang. Per glil’obiettivo del momento è trovare quella regolarità di rendimento ...