Gol | magie e un talento che ha fatto innamorare | Muriel lascia l’Atalanta dopo 5 anni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Anche le storie più belle, si sa, sono destinate a concludersi. E anche in questo caso non ci sarà eccezione alla regola. Luisquattroe mezzo scanditi da gol, giocate e colpi condensate in un calciatore che hato un marchio indelebile nell’era targata Gian Piero Gasperini. Lucho e la Dea si separano. L’attaccante colombiano saluterà non solo la maglia nerazzurra, ma anche la Serie A e l’Europa in generale. Ad attenderlo, infatti, c’è un capitolo nuovo di zecca da scrivere nella MLS americana, dove ad attenderlo c’è la franchigia di Orlando, con cui firmerà un contratto di tree dove in passato avevano militato anche gli ex milanisti Kakà e Nocerino. Il ciclo diin quel di Bergamo giunge dunque alla ...