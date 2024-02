Gli cade un armadio addosso | 70enne rimane bloccato per tre giorni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Rimasto per oltre 3immobile, con braccia e gambe bloccate sotto il peso di uncadutogli, unfiorentino è stato salvato dai poliziotti chiamati da alcuni suoi amici preoccupati per le mancate risposte al telefono. Gli agenti delle volanti sono subito andati a fare una prima verifica nel palazzo dell'uomo ma dal suo appartamento, nel quartiere di Rifredi, nessuna risposta. Grazie a una copia delle chiavi di riserva, una volta aperta la porta di casa, si sono trovati di fronte quella della camera da letto bloccata dal pesantesotto il quale era ancora l'uomo, poi accompagnato in ospedale per gli eventuali accertamenti medici del caso. — [email protected] (Web Info)

