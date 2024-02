Gli angeli dei monti si rafforzano Entrano tredici nuovi tecnici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) LECCO Promossi a pieni voti, la famiglia deglilombardi della montagna si allarga. Nei giorni scorsi 13 volontari sono diventatidi soccorso alpino. Durante l’ultimo fine settimana idella XIX Delegazione Lariana e della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico lombardo hanno completato il loro percorso formativo per conseguire la qualifica di Tesa, alla quale si può accedere dopo aver superato una serie di prove e solo dopo aver conseguito la qualifica di Osa, cioè di operatore di soccorso alpino, necessaria per entrare a fare parte del Cnsa, per il soccorso in ambito alpino. Gli esami si sono svolti in Val Gerola, nella località di Pescegallo, in provincia di Sondrio, e hanno coinvolto 13 soccorritori e quattro istruttori. Ialpini del Cnsas operano in diversi ...