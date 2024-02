Glasner su Lindstrøm | ”Il suo ruolo? Può ricoprire quello di Zielinski | ma non è un esterno”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Oliver, ex allenatore dell’Eintracht Francoforte di quando c’era. Queste le sue parole:cosa ricordo della doppia sfida contro il Napoli di Spalletti “Cosa ricordo della doppia sfida contro il Napoli di Spalletti? Non ho bei ricordi perché il Napoli è stato superiore, era in forma strepitosa e non c’è stato niente da fare.su? Ci sono diversi fattori a volte quando un giocatore non riesce a trovare la propria posizione in campo e a dare il suo rendimento: una è sicuramente quella che all’inizio del 2023è stato a lungo infortunato, per tre mesi, poi c’è stato questo trasferimento a Napoli che è una piazza importante. ...