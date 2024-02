Giusto ascoltare gli agricoltori | ma senza darsi martellate sui piedi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Al direttore - A proposito di trattori. Annuncio economico (vero) pubblicato su un giornale francese di provincia: “Agricoltore trentottenne desidera conoscere nubile trentenne, proprietaria trattore, scopo matrimonio. Pregasi inviare foto trattore”.Michele Magno Ieri il Financial Times ha dedicato un articolo interessante al tema del “populismo agrario”. Scrive il Ft: “I politici si trovano oggi ad affrontare un difficile equilibrio: tra cedere troppo al settore rispetto, ad esempio, a misure vitali sul clima, o consentire ai partiti di estrema destra di trarre vantaggio dalle lamentele deglinelle elezioni europee”. Il Ft sostiene che buona parte delle proteste deglinasca da una serie di privilegi che la categoria ha avuto in questi anni. Ma nonostante questo, qualcosa si può fare e una soluzione non demagogica si può ...