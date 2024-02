Giulio Todrani e Elsa Giordano | chi sono i genitori di Giorgia | ”Lei era così già a 16 anni | cantava in questa maniera”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)eddella celebre cantante. Scopriamo qualche curiosità.ed, ecco chidiFra le prime curiosità relative aidella cantante, c’è da ricordare la partecipazione del padreall’edizione senior di The Voice. L’amore per la musica, quindi, sembrerebbe ereditario. Durante una delle puntate di The Voice Senior il padre di, aveva rivelato: “ha una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 ...