Giulia Cecchettin | il papà Gino pubblica Cara Giulia Il libro è «il modo migliore per reagire | facendo più rumore possibile»

Gino Cecchettin il padre di Giulia , uccisa a 22 anni a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta, l'11 novembre 2023, ha scelto di non restare in ... (leggo)

'Cara Giulia' - esce il 5 marzo il libro di Gino Cecchettin

Il libro di un padre che ha scelto di non restare in silenzio. Un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni. Sarà in libreria il ... (quotidiano)