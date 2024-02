Giugliano | minacce all’inquilino | restano in carcere gli uomini del clan Mallardo

Il proprietario aveva ottenuto un decreto di sfratto ma si era poi rivolto al clan per cacciare il locatario L'articolo Giugliano , botte e minacce ... (teleclubitalia)

Sono stati confermati i fermi nei confronti degli indagati sull’ultima inchiesta per il racket del clan Mallardo. Il gip di Napoli Nord si è dichiarato incompetente ed ha trasmesso gli atti al tribuna ...È successo a Giugliano, in via Grotta Dell'Olmo ...Nei suoi confronti infatti, prima delle minacce del gruppo, c'era stata un'azione legale da parte del proprietario che aveva chiesto la fine del ..."Siamo i compagni di Giugliano, ci devi dare la casa e darci 30mila euro". Le minacce del clan Mallardo all'inquilino ...