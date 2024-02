Giubileo Segnalini | Ottimista su cantieri | il 90% sarà chiuso entro 8 dicembre

Sono iniziati i lavori notturni di riqualificazione profonda delle carreggiate interne di via Cristoforo Colombo . Le lavorazioni sono partite da ... ()

Giubileo – La Segnalini : “Via dei corridori - ra si passa alla seconda fase con i primi cambi viabilita’”

A partire da mercoledì 24 gennaio il cantiere di via dei corridori si estenderà per circa 1.700 metri nella tratta che va dai fornici di via del ... ()