“Gite scolastiche d’oro” | ma le famiglie ‘si vergognano’ a chiedere aiuto La psicologa | “Si vive di apparenza | mostrarsi poveri è una sconfitta”

Le famiglie ormai lo sanno: le spese per l’istruzione dei figli, dall’asilo fino all’università, si possono portare in detrazione nel 730 ... (iodonna)

L'istituto in questione non avrebbe provveduto finora a mettere a disposizione della ragazzina una figura professionale adatta a fornirle assistenza oltre a strumenti ed un veicolo adatto al trasporto ...Una "gita" diversa dalle altre, accessibile a tutti. Un'esperienza, come raccontano dirigenti e professori, di valenza civica e sociale ...Gite scolastiche, acqua potabile e l’atteso bonus psicologo: le opportunità da non perdere entro febbraio. Opportunità d’oro a febbraio: gite scolastiche, bonus acqua potabile e l’atteso bonus ...