Girone D Sant’Angelo si rialza Scarpa | Ora ci siamo»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(Lodi) Prima vittoria deldi ritorno contro l’Aglianese (3-1). Tre punti pesanti per il, reduce da due pari e due ko nelle ultime quattro gare. Tre punti che portano i barasini a -1 dalla zona salvezza diretta. Così il tecnico Vincenzo: "Volevamo partire subito forte,stati bravi e fortunati a passare rapidamente in vantaggio.stati bravi anche a non cadere nelle loro provocazioni, è stata una partita tesa, ma abbiamo continuato a giocare". All’intervallo, infatti, è stato espulso il toscano Remedi. A spiegare l’accaduto è proprio l’allenatore santangiolino: "Succede nel calcio, qualche parola di troppo che l’arbitro ha sentito. Se ciscontrati? Diciamo che eravamo molto vicini". Tornando alla partita, vinta ...